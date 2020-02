By Alessandra Chianese

Il gioielliere ha impugnato un’arma che possedeva in negozio, ossia uno storico machete, con cui ha spaventato e messo in fuga i malintenzionati

Rapinatori messi in fuga dal gioielliere con il machete: sono di Giugliano

BOLOGNA – Tentata rapina a Bologna messa in atto da due giuglianesi: i malviventi, che si sono presentati spontaneamente alla polizia, sono Armando Di Biase, classe ’86, e Roberto De Luca, classe ’90. I fatti si sono verificati lo scorso 12 febbraio intorno alle 15:30 quando due uomini sono entrati all’interno di una gioielleria sita nel centro storico, in via D’Azeglio.

Uno dei due ha finto di essere interessato a un orologio in vendita, chiedendo al proprietario di farglielo vedere. Approfittando del momento di distrazione, il complice lo ha spinto contro il muro puntandogli un cutter alla gola. Il gioielliere ha reagito alla violenza, riuscendo a divincolarsi e impugnando un’arma che possedeva in negozio, ossia uno storico machete, con cui ha spaventato e messo in fuga i malintenzionati.

A quel punto, i rapinatori sono scappati lungo via Farini, inseguiti dalla polizia, contattata da una signora che si era preoccupata udendo diverse urla. Gli uomini sono riusciti a scappare ma successivamente hanno deciso di costituirsi alle forze dell’ordine accompagnati dai propri avvocati. Per loro è scattata una denuncia a piede libero.

