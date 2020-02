Regionali 2020, riparte da Qualiano la corsa di Michele Schiano con Fratelli D’Italia

By redazione

Incontro in aula consiliare con il coordinatore Gimmi Cangiano ed il deputato Edmondo Cirielli

QUALIANO – Motori accesi per la corsa alle regionali della prossima primavera, chi ambisce a riconfermarsi tra gli scranni del palazzo del centro direzionale è Michele Schiano, che ieri nell’aula consiliare della sua Qualiano ha incontrato amici e sostenitori, tra questi numerosi amministratori pubblici provenienti da diverse città della Campania. Schiano ha aderito al progetto di Fratelli d’Italia, ed ha dato il via alla campagna elettorale al fianco degli esponenti di spicco del partito di Giorgia Meloni, il coordinatore regionale Gimmi Cangiano e del Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli.

Al sindaco Raffaele De Leonardis i saluti introduttivi, poi spazio ai relatori che hanno raccontato dei progetti di Fratelli D’Italia e della leader Meloni, personaggio politico sempre più apprezzato non solo sul panorama nazionale. L’ascesa del partito è testimoniata dai numeri, che spesso superano le aspettative dei sondaggi. Una spinta che rende legittime le aspirazioni di Fratelli D’Italia a divenire punto di riferimento di quel centro destra che ambisce a tornare alla guida della Regione Campania.

A sottolinearlo lo stesso Cirielli, che ha raccontato come il rapporto con Michele Schiano parta da lontano ed affondi le radici nella reciproca stima umana e politica, evidenziando poi quanto Fratelli D’Italia punti sul consigliere uscente dandogli pieno sostegno nella sua ricandidatura da cui il partito intende partire per affermarsi in Campania.

Fratelli D'Italia Schiano Qualiano 🎤REGIONALI 2020, RIPARTE DA QUALIANO LA CORSA DI MICHELE SCHIANO CON FRATELLI D'ITALIALEGGI ▶️ http://bit.ly/SchianoFdIQualiano Geplaatst door Il Meridiano News op Zaterdag 22 februari 2020

TORNA ALLA HOME PAGE E SEGUI I NOSTRI CANALI SOCIAL FACEBOOK E INSTAGRAM