Il provvedimento per condotta contraria alle norme di sicurezza

Rettifica articolo intitolato “Impianto di videosorveglianza nello stabilimento: dipendenti protestano, licenziati in 4”

NOLA – A seguito di richiesta di rettifica riguardo l’articolo intitolato “Impianto di videosorveglianza nello stabilimento: dipendenti protestano, licenziati in 4” giuntaci da parte del legale che opera per conto della ditta in esso citata, si precisa che: