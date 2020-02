By redazione

Rifiuti pericolosi e oli esausti in officina: sequestro e denuncia per il titolare

QUARTO – Continuano i servizi disposti dal comando provinciale di napoli per il contrasto dei reati di natura ambientale. A Quarto i militari della locale Tenenza e della Stazione Carabinieri Forestale di Pozzuoli hanno denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali un 47enne del posto, titolare di un’officina meccanica di via Libero Bovio.

Nel corso del servizio è stata riscontrata la presenza di rifiuti speciali pericolosi. C’erano imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, oli esausti, pastiglie di freni, batterie, bombolette spray, parti di motore e di auto. Era tutto stoccato senza alcuna autorizzazione all’interno del locale. L’area di circa 300 metri quadri è stata sequestrata.

COMUNICATO STAMPA

