Rissa in strada, 19enne preso a pugni ripetutamente al volto

CASERTA – Momenti di grande tensione nella tarda serata di ieri a Vitulazio dove uno studente 19enne è stato malmenato da un gruppo di coetanei che si è poi dato alla fuga.

L’aggressione, pare, essere avvenuta in strada e la dinamica è ancora in fase di accertamento. Il ragazzo ha dichiarato di non conoscere i suoi aggressori e no si esclude che la violenza sia scattata dopo una lite per futili motivi. Il 19enne, originario di Bellona, si trovava in zona per un’uscita quando è stato affrontato e colpito ripetutamente al volto. Un pugno gli ha provocato una fuoriuscita di sangue dal naso ma per fortuna non è stato necessario il trasporto all’ospedale. Gli aggressori sono scappati.

