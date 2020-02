By Giovanna Iazzetta

Rissa in strada a seguito di un tamponamento: ragazzo preso a pugni

CASERTA – Lite in strada a seguito di un tamponamento. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri nel centro di Casapulla, via Vescovo Natale, strada molto stretta.

I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte. Un ragazzo di Sessa Aurunca poco più che 35enne è stato aggredito con un pugno in volto. La rissa è nata a seguito di un tamponamento. Era fermo in questa strada quando una macchina alle sue spalle lo ha centrato. A quel punto ne è nata una lite e il ragazzo sessano è stato colpito al volto dal guidatore dell’altra vettura.La vittima dell’aggressione si è fatta refertare all’ospedale di Caserta che , come riportato da Edizione Caserta, farà denuncia dell’accaduto.

