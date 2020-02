Roberta, scomparsa con i suoi figli. “Per allontanarsi c’è qualcosa che non va”

SCAMPIA – Ancora nessuna notizia in merito alla scomparsa di Roberta Faella e dei suoi due figli: la donna, residente a Scampia, ha fatto perdere le sue tracce da più di 48 ore.

La famiglia ha chiesto la massima condivisione per ritrovare Roberta e i bambini, Antonella e Francesco Falcone. Sui social è apparso anche il post del marito, Carmine Falcone, che scrive: “Aiutatemi a trovare mia moglie e i miei figli per favore, divulgate la notizia”. Un messaggio che mostra molta preoccupazione.

“Roberta è una madre amorevole e responsabile. Vive per i suoi figli e per fare un gesto così importante è perchè alla base c’è qualcosa che non va. Spero e prego che stia bene insieme ai bambini. Perchè piccolina mia hai fatto questo?”, recita così un messaggio della cugina della giovane Roberta.

Sono infatti momenti di grande tensione e ansia per i familiari della donna. Il suo allontanamento potrebbe essere stato di tipo volontario, probabilmente per litigi e discussioni con il marito, o per motivi differenti ancora da chiarire. Ciò che desta maggiore perplessità è che Roberta abbia scelto di far perdere le sue tracce insieme ai suoi figli.