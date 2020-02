Rosa, morta dopo aver partorito il secondo figlio. Lo straziante post del marito:” Ti farò giustizia”

Era stata ricoverata in terapia intensiva per diverse ore dopo il parto cesareo ma, purtroppo, non si è mai più risvegliata

NAPOLI – “Volevo svegliarmi e capire che era un solo un brutto sogno amore. Ci hai squartato il cuore, sono salito a prendere le cambiate per il bimbo sopra e ti sentivo vicino a me, infatti fuori la porta uscendo c’era il tuo orecchino che entrando non c’era per farmi capire che ci sei… amo’, ti prometto che capiremo chi ha sbagliato e ti farò giustizia”, recita il post straziante del marito di Rosa Andolfi, la 29enne napoletana, morta dopo aver dato alla luce il loro secondogenito.

La giovane era ricoverata in una clinica napoletana per partorire il secondogenito, Claudio. Era stata ricoverata in terapia intensiva per diverse ore dopo il parto cesareo ma, purtroppo, non si è mai più risvegliata.

La coppia aveva già un altro bambino, Antonio, nato pochi anni prima. Anche in quel caso la gravidanza fu difficile, e Rosa rischiò di perdere la vita. Su Facebook scriveva:

“Distrutta, ho rischiato la vita per farti nascere. La più grande paura, però, è stata quella di non farcela. Alla fine uscisti piangendo come un pazzo e da lì mi stesi, alzai gli occhi al cielo e dissi ‘grazie, sta bene, ora posso anche morire’. Ti misero vicino a me ma non ce la feci a stringerti tra le braccia. Ti diedi solo un bacio sulla fronte. Ricordo ancora quelle mani fredde dentro di me che facevano di tutto per farti uscire. Sei stata la mia prima gioia – aveva scritto in conclusione- come la seconda sarà tuo fratello Claudio, vi amo”.

