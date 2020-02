Rosa va a partorire e muore, l’avvocato: “medici sono responsabili, no ad archiviazione”

La donna si era recata in clinica per dare alla luce il secondo figlio ma, purtroppo, ha perso la vita. Il legale: “parto cesareo è stata una decisione della struttura”

NAPOLI – Rosa Andolfi è morta dopo aver partorito il suo secondo figlio a Villa Betania, clinica di Ponticelli. La donna, sposata e con un altro figlio, si era recata nella struttura di via Argine, quartiere Ponticelli, per dare alla luce Claudio. Per lui nessun problema ma per la madre, 29enne, purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’avvocato Amedeo Di Pietro, legale nominato dalla famiglia Andolfi, ha così commentato la vicenda:

«Considerando che i sanitari dell’ospedale Villa Betania – ha detto a ilmattino.it – hanno avuto vari giorni di tempo per decidere le modalità del parto, sulla base della analisi cliniche effettuate, avevano stabilito di intervenire mediante taglio cesareo. Pertanto dalla decisione intrapresa scaturivano le responsabilità a carico dei medici. Si confida nell’operato della magistratura inquirente e ci opporremo ad un eventuale richiesta di archiviazione per rendere giustizia alla povera Rosa, ai suoi familiari ed in particolare ai suoi piccoli».

