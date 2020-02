Salvini a Napoli il 18 Febbraio: pronta la protesta dei movimenti antirazzisti

NAPOLI – I movimenti antirazzisti napoletani hanno indetto una manifestazione per martedì 18 febbraio per contestare la visita di Matteo Salvini a Napoli. Il corteo “No Salvini day”, si legge in una nota, è promosso dai movimenti antirazzisti e si svolgerà il 18 febbraio alle ore 17.30 dinanzi alla metro Toledo in occasione dell’arrivo a Napoli dell’ex ministro degli interni che sarà al teatro Augusteo, poco distante.

“Salvini ci riprova – scrivono gli attivisti, riferendosi alla campagna elettorale per le suppletive senatoriali a Napoli del 23 febbraio – dopo anni di offese e discriminazioni territoriali che hanno devastato economicamente, socialmente e ambientalmente il Sud, ora prova a raccattare qualche voto in vista delle prossime elezioni. Da sempre questa città ha saputo rispondere alla grande ai leghisti, ai razzisti e agli antimeridionali, non cedendo alla propaganda che adesso vorrebbe mettere i penultimi contro gli ultimi”.

FONTE ANSA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui