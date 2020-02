SANREMO – Sanremo 2020, si conclude con la vittoria di Diodato il festival dei record.

Questa notte, si è conclusa la 70esima edizione del Festival di Sanremo, kermesse musicale più importante di Italia. Dopo 5 serate, la gara ha visto trionfare il cantautore Diodato, seguito sul podio da Francesco Gabbani e il gruppo rivelazione I Pinguini Tattici Nucleari.

Quest’anno il Festival ha fatto record di ascolti, con uno share che è arrivato, nella serata di ieri anche picchi del 68%. In particolare la media ponderata della prima serata è stata pari al 52,2%, nella seconda 53,3% mentre nella terza sera 54,5 %. Nella penultima serata ha registrato una media ponderata del 53,3% mentre nella finalissima pari al 60,6 %. Dati così alti non si registravano dal 1995. Per tale motivo, Amadeus è riuscito a portare sul palco un vero e proprio show che ha conquistato milioni di italiani. Proprio in seguito al successo del presentatore, è lecito chiedersi se sarà lui, l’anno prossimo, a condurlo nuovamente. Ci vorrà, però, un pò di tempo per saperlo. Insieme a lui, a rendere speciale questa 70esima edizione, ci sono stati anche Fiorello e Tiziano Ferro.

Inoltre, ben 10 donne si sono alternate sul palco al fianco di Amdeus. Tra queste ricordiamo Diletta Leotta, Rula Jebreal che ha emozionato tutti con il suo monologo contro la violenza sulle donne. Tema portate dell’intero Festival con l’ospitata di Gessica Notaro e di Laura Pausini che insieme a Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Elisa , Giorgia, Emma e Alessandra Amoroso, ha presentato il concerto “Una, nessuna e centomila” che terranno il 19 settembre a Campovolo proprio per lottare la violenza. Sul palco dell’Ariston come co-conduttrici anche Antonella Clerici, Georgina Rodriguez, Francesca Sofia Novello, Sabrina Salerno e le giornaliste Laura Chimenti e Emma D’Aquino.

La 70esima edizione del Festival è stata, rispetto alle precedenti, un nuovo punto di svolta. Basti pensare alle 24 canzoni in gara ognuna della quali ha rappresentato a pieno tutti i generi della musica italiana. Rivelazione oltre a Diodato, vincitore sia della kermesse sia dei premi della Critica Mia Martini e il premio della Sala Stampa Lucio Dalla, anche Elettra Lamboghini e Junior Cally, i cui brani sono fortemente trasmessi dalle radio. Premio anche per Tosca che ha portato a casa il premio per la miglior composizione musicale. Francesco Gabbani, invece, ha vinto il premio TimMusic.

Successo, nonostante la non vittoria, anche per Elodie, Le Vibrazioni e Piero Pelù che sono stati fortemente acclamati dal pubblico. Cambiamento di consensi, durante le 5 serate, per Achille Lauro. Il giovane 29enne, a causa del suo look, stravagante e iconico , ha ricevuto prima qualche fischio ma al termine della kermesse è diventato uno degli artisti in gara più apprezzato. Al centro della classifica troviamo la rocker Irene Grandi, Raphaerl Gualazzi, Levante, Anastasio e Rancore, vincitore del premio per il miglior testo.

Posti in fondo alla classifica, invece, per Alberto Urso, Marco Masini, Paolo Jannacci, Rita Pavone, Michele Zarrillo, Enrico Nigiotti e Giordana Angi. Ultimo si è classificato il teen idol Riki. Bugo e Morgan, invece, per un litigio tra i due che ha portato all’abbandono del palco dell’Ariston di Bugo, è arrivata la squalifica e quindi al termine della classifica il loro nome non è comparso, in quanto esclusi nella serata di venerdì.

Il successo del Festival 2020 non è stato dovuto solo alle canzoni in gara ma anche per i tantissimi ospiti che hanno calcato il palcoscenico. Tra questi ricordiamo Albano e Romina, i Ricchi e Poveri, Biagio Antonacci, Gigi D’Alessio e Zucchero. Anche tantissimi attori sul palco dell’Ariston come Pierfrancisco Favino, Claudio Santamaria, Cristian De Sica, Angela Finocchiaro, Cristiana Capotondi e le due protagoniste de L’Amica Geniale, Margherita Mazzuco e Gaia Girace. Ospiti internazionali sono stati la pop star Dua Lipa, Mika e il duo cubano Gente De Zona. Uno spettacolo ricco di emozioni e colpi di scena, motivi che lo hanno portato ad entrare nel cuore degli italiani fino ad essere considerata una delle edizioni più belle degli ultimi anni.

Di seguito la classifica finale:

(Diodato – Fai Rumore) (Francesco Gabbani – Viceversa) (Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr) (Le Vibrazioni – Dov’è) (Piero Pelù – Gigante) (Tosca – Ho amato tutto) (Elodie – Andromeda) (Achille Lauro- Me ne frego) (Irene Grandi – Finalmente io) (Rancore – Eden) (Raphael Gualazzi – Carioca) (Levante – Tikibombom) (Anastasio – Rosso di rabbia) (Alberto Urso – Il sole ad est) (Marco Masini – Il confronto) (Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso) (Rita Pavone – Niente “Resilienza 74”) (Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango) (Enrico Nigiotti – Baciamo Adesso) (Giordana Angi – Come mia madre) (Elettra Lamborghini – Musica “e il resto scompare”) (Junior Cally – No grazie) (Riki – Lo sappiamo entrambi)

