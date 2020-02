Sanremo, boom di ascolti per la terza serata: il Festival vince e convince

SANREMO – Grande successo per la terza serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo: i telespettatori, infatti, hanno premiato lo spettacolo con ben 9 milioni 836mila, pari al 54.5% di share. Nel dettaglio, la prima parte della serata – dalle 21.23 alle 23.47 – ha ottenuto 13.533.000 spettatori con il 53.62%, mentre la seconda parte – dalle 23.51 all’1.59 – ne ha intrattenuti 5.636.000 con il 57.17%. Gli ascolti registrati sono in netta crescita rispetto a quelli degli anni precedenti, segno che il palcoscenico dell’Ariston è ancora particolarmente amato dagli italiani. Ieri sera, tantissimi sono stati gli ospiti che hanno illuminato la scena e supportato Amadeus, ottimo conduttore che sta mostrando il proprio talento sempre di più.

Assente per la serata di ieri Fiorello mentre Tiziano Ferro ha emozionato il pubblico con due pezzi del suo ultimo disco, ossia “In mezzo a quest’inverno” e l’inedito “Amici per errore”. Tantissimi gli ospiti visto che i 24 artisti in gara si sono cimentati in duetti su alcuni dei più grandi pezzi della musica italiana che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo: a trionfare è stata Tosca, che ha cantato “Piazza Grande” insieme a Silvia Perez Cruz.

Atteso l’intervento di Roberto Benigni, che ha fatto il suo ingresso dall’esterno del teatro Ariston, e ha recitato “Il Cantico dei Cantici”. Non sono mancate le presenze femminili: per la terza serata del Festival, Amadeus è stato affiancato da Georgina Rodriguez, compagna del calciatore Cristiano Ronaldo, presente in prima fila tra il pubblico per sostenerla, e Alketa Vejsiu, conduttrice albanese, simpatica, molto a proprio agio, capace di esprimere molte parole in pochissimi minuti. Per finire, gli ospiti internazionali Mika e Lewis Capaldi.

Una serata ben fatta, scorrevole, nonostante la lunga durata: i saluti finali, infatti, sono arrivati solo intorno alle 2. Appuntamento a stasera con l’esibizione di tutti gli artisti in gara, interpretando il pezzo con cui concorrono per la vittoria finale, che verrà decretata domani sera.

