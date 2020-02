Sant’Antimo, Armando Cesaro: “Su lavori all’I.C. Don Milani presenterò interrogazione”

SANT’ANTIMO – “Sulla vicenda dei lavori all’Istituto Don Milani di Sant’Antimo presenterò, già nelle prossime ore, una dettagliata interrogazione urgente a risposta scritta”.

Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro destinatario di numerose sollecitazioni da parte di genitori degli alunni dell’istituto comprensivo statale di via Fermi a Sant’Antimo.

“Peraltro, guardando alcune foto pubblicate sulla pagina Facebook del ‘Il Santantimese’, il blog che in qualche modo ha ricostruito la vicenda, si nota una grossa mole di rifiuti inerti lasciati per terra nei pressi dell’edificio scolastico, mentre resta intanto incomprensibile il perché, con l’anno scolastico in corso, si sia deciso di iniziare ad intervenire sulle aule, costringendo gli alunni a doppi e tripli turni gli alunni, con tutto quel che ne consegue in termini di disagio per le famiglie e i docenti, anziché iniziare i lavori dalla palestra”, rileva l’esponente di Forza Italia.

“Insieme ad una puntuale esposizione documentale dello stato dell’arte degli interventi – fa sapere Cesaro – chiederò come sia stato possibile dare il via libera ad un progetto finanziato con ben 5 milioni di euro che evidentemente non prevedeva nessuna doverosa attenzione sull’impatto degli interventi sulle attività didattiche”. “Servono chiarimenti immediati”, conclude .