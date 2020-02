By redazione

Sant’Antimo, coaina e hashish in casa: arrestato 42enne

SANT’ANTIMO – I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacenti Giuseppe Maiello, 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I miliari lo hanno sorpreso in via Mercalle mentre cedeva un involucro a un giovane di 25 anni.

I militari son riusciti a bloccare le due persone e recuperato la bustina contenente una dose di cocaina. Perquisito, Maiello nascondeva all’interno della tasca del giubbino altre 4 dosi. I carabinieri hanno esteso la perquisizione anche all’interno dell’abitazione del pusher dove sono state trovate altre 3 dosi di hashish. L’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari mentre il “cliente” è stato segnalato alla prefettura.

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui