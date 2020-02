Sant’Antimo, gip convalida il sequestro di distributore di carburanti

SANT’ANTIMO – La Polizia Locale di Sant’Antimo diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha da tempo intensificato le attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate a reprimere e contrastare il delicato fenomeno che affligge le zone di Napoli Nord la cosidetta TERRA DEI FUOCHI.

Dall’inizio del nuovo anno sono numerosi i sequestri eseguiti sul territorio con relativa emissione di sanzioni,per ogni intervento emesse sanzioni per circa 24000 euro. Un vero e proprio impegno,una costante attività di repressione finalizzata a tutelare la salute dei cittadini ed a punire coloro che inquinano l’ambiente è stata posta in essere,sin dal suo insediamento,dirigendo sempre in prima persona ogni operazione dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli.Dopo l’ennesimo sequestro operato pochi giorni fa sempre in materia ambientale,sono giunti altre due convalide di sequestri ,il Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha emesso due provvedimenti,uno relativo al distributore di carburanti allocato in pieno centro ed operante da tempo senza le necessarie autorizzazioni previste dal dlgs 152 del 2006 e l’altro a carico di un cittadino il quale in dispregio alle normative vigenti in materia edilizia ha realizzato una costruzione abusiva posta anch’essa sotto sequestro. Numerose le segnalazioni che la Polizia Locale sta inoltrando all’asl relativa ai operai dediti a lavorare sui cantieri senza indossare i relativi dispositivi di protezione individuale. Si allargano a macchia d’olio le indagine della Polizia Locale che riguardano l’intero territorio e sono finalizzate a punire tutti coloro che non rispettano le normative vigenti in materia ambientale,perchè con il loro modo di agire mettono a serio rischio la salute dei cittadini.

COMUNICATO STAMPA

