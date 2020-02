Sant’Antimo, Tarantino, Barretta e D’Antonio: “Insieme per un progetto valido per la città”

SANT’ANTIMO – “Sant’Antimo si sveglia ogni mattina con poche certezze. L’attesa per un decreto che non sappiamo che esito produrrà ci dimostra che negli ultimi anni la politica cittadina ha fallito.

Tutti noi però abbiamo la responsabilità e il dovere civico di costruire qualcosa di nuovo. Già qualche anno fa abbiamo deciso di uscire fuori dagli schemi partitici, mettendo al primo posto le esigenze di tutti i cittadini che ogni giorno ci rinnovano la fiducia.

Edoardo ed io abbiamo scelto di camminare insieme in un percorso politico innovativo, che vede al centro un progetto nuovo per Sant’Antimo.

Per ora Abbiamo la fortuna e il privilegio di poter contare sul supporto di una persona eccezionale ex consigliere comunale Pasquale Barretta. Il nostro obiettivo è quello di riportare la vita pubblica in quella del cittadino. E viceversa.

Ma solo con il supporto e la fiducia dei nostri elettori sarà possibile realizzarlo. Non ci spaventa un decreto, come non ci hanno mai spaventato le elezioni. Siamo sempre al fianco dei cittadini, per un nuovo progetto: una NUOVA SANT’ANTIMO”.

Comunicato stampa di Ivana Tarantino, ex consigliere comunale.

