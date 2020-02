Scappa all’alt e sperona l’auto della Polizia: preso giovanissimo

By redazione

NAPOLI – Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt a un’auto che stava percorrendo ad alta velocità il corso Umberto I.

Il conducente, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga accelerando la marcia fino a quando, dopo un inseguimento e lo speronamento della volante, si è dileguato nei vicoli di Borgo Orefici.

Poco dopo, l’equipaggio della volante e gli agenti del commissariato Decumani hanno rintracciato e bloccato l’automobilista in via Carlo Celano. L’uomo, un 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

