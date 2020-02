POZZUOLI – Sciacalli in ospedale: rubati dispenser di amuchina, mascherine e guanti. Il raid è avvenuto all’ospedale Santa Maria Della Grazie di Pozzuoli dove i ladri hanno rubato amuchina, mascherine e guanti.

Sono scomparsi circa 20 dispenser contenenti l’igienizzante e gli accessori protettivi che erano destinati ai pazienti e ai cari in visita, tra cui uno speciale tipo di mascherina che risulterebbe avere un costo più elevato. Non è sicuro se il furto sia stato commesso per fare uso personale della refurtiva oppure, come già è accaduto, per vendere gli oggetti ad un prezzo spropositato.

Sul caso stanno ora indagando i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli.

