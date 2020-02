Scomparso dopo essersi recato all’ospedale di Aversa: 38enne trovato morto

LISSONE (MB)/VILLA LITERNO/AVERSA – Era scomparso da Villa Literno lo scorso 5 ottobre per recarsi al pronto soccorso di Aversa dopo essersi ferito ad una mano. Poi, di lui, si erano perse le tracce dallo scorso 5 ottobre. E’ stato ritrovato morto a 38 anni Tammaro Tavoletta. Il corpo nelle campagne di Lissone, in frazione Bareggia, nella provincia di Monza-Brianza. Il cadavere si trovava al margine di un campo agricolo, in via Toti. Alcuni passanti avevano scoperto il corpo segnalando la cosa ai Carabinieri del Comando di Lissone. I militari dell’Arma hanno così effettuato tutti i rilievi del caso per identificare il cadavere. Per circa due ore la strada che collega Bareggia a Santa Margherita, è stata chiusa per consentire ai Carabinieri di effettuare le operazioni. Si indaga sulle cause della morte, non si esclude possa essersi trattato di suicidio. Del suo caso si era anche occupata la trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”.

