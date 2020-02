Scossa di terremoto in Calabria: panico e gente in strada

CALABRIA – Scossa di terremoto in Calabria: panico e gente in strada. La forte scossa sismica, di magnitudo 4.4, si è verificata intorno alle 17 di oggi e ha avuto come epicentro il comune di Rende, in provincia di Cosenza.

Pochi minuti prima, al largo della coste della regione, un’altra scossa ma con una magnitudo di 3.4. I cittadini che hanno avvertito il terremoto si sono riversati in strada e hanno provveduto a chiamare i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.

Fortunatamente i danni a strade e abitazioni sono lievi: nel frattempo le squadre di soccorso sono in città per prestare eventuale soccorso.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui