Sequestrata in casa e costretta a vendere droga: arrestato il fidanzato

PAGANI – Un ragazzo di 35 anni, in provincia di Salerno, è stato arrestato con l’accusa di avere sequestrato la fidanzata nella propria abitazione, tenendola segregata e picchiandola quando aveva provato a ribellarsi. Secondo il racconto della ragazza l’avrebbe anche costretta a vendere droga. Il giovane, che era stato arrestato una decina di giorni fa per droga e successivamente scarcerato, è stato rintracciato dai carabinieri e rinchiuso nel carcere di Furoni.

L’episodio risale allo scorso gennaio, quando i carabinieri fecero irruzione in un appartamento del centro cittadino in seguito alla chiamata di una ragazza: al centralino delle forze dell’ordine la 25enne aveva raccontato di essere stata sequestrata e che aveva approfittato del fatto che il fidanzato avesse dimenticato il telefono a casa per chiedere aiuto. Liberata dai militari e dai Vigili del Fuoco, la studentessa aveva riferito di essere stata convinta dal 35enne ad andare a vivere con lui, poi il 35enne le avrebbe preso il cellulare e l’avrebbe tenuta segregata in casa, costringendola anche a spacciare droga e impedendole di uscire, picchiandola con calci, pugni e padellate quando aveva reagito. Dopo le indagini è arrivata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore e notificata dai carabinieri della tenenza locale; le accuse sono di sequestro di persona e maltrattamenti

