Si conoscono in chat, si incontrano e lui abusa di lei: patteggiati 2 anni per violenza sessuale

SALERNO – Abusi su una 14enne, un giovane indiano di 28 anni ha patteggiato 2 anni di condanna, con pena sospesa, dinnanzi al gup del tribunale di Nocera Inferiore. Era accusato di violenza sessuale aggravata su minore.

Una delicata indagine, condotta dalla procura nocerina, che risale allo scorso 11 giugno, nel comune di Pagani, il giorno nel quale il giovane e la vittima vennero a contatto. Durante la fase preliminare dell’indagine, attraverso un incidente probatorio, la minore – la cui famiglia era assistita dal legale Mauro Liguori – aveva confermato le accuse nei confronti dell’uomo.

Stando a quanto accertato, come riportato da Il Mattino, lo straniero avrebbe prima afferrato la giovane per un braccio, in strada per poi tentare di baciarla sulle labbra, toccandole il seno e le parti intime. Il ragazzo e la minore si erano conosciuti attraverso un social utilizzato per incontri. Dopo aver stabilito un contatto e parlato per diversi giorni, con tanto di messaggi, l’uomo avrebbe avvicinato la piccola durante un comizio elettorale. In quell’occasione, riuscì ad ottenere il suo numero di telefono. Da lì – secondo le indagini dei carabinieri – i contatti tra le parti si sarebbero fatti più frequenti. Specie da parte dell’indiano, con approcci di natura esplicita verso la minore, e il desiderio di incontrarla.

