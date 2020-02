Si lascia con il marito e costretta a far pace: in aula conferma le violenze subite

MARCIANISE – Sono 4 i familiari del marito, ormai ex, che si trovano in giudizio al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accusati dall’ex compagna del fratello di violenza privata.

Era l’agosto 2015 quando, al seguito di una lite di coppia, la donna si allontanò da casa, rifugiandosi nell’appartamento di un’amica, nella del Veledormo di Marcianise. I familiari del marito, per mettere pace tra i due, si recarono sotto casa dell’amica di lei, e attraverso minacce e aggressioni fisiche la costrinsero ad entrare in auto con loro per riportarla a casa del marito. La donna aveva deciso di ritirare la denuncia, mentre l’uomo già era stato arrestato per maltrattamenti.

Questa mattina, durante il processo, è stata ascoltata proprio la donna, che ha confermato le accuse ai danni dell’uomo che secondo le dichiarazioni rese in aula, non voleva lasciarla andare e che, per almeno tre mesi, l’avrebbe anche minacciata di morte, oltre a colpirla con schiaffi e pugni.

