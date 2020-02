CASERTA – Sorpreso a vendere dose di hashish: arrestato 22enne. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise (CE) , in San Nicola la Strada (CE), durante servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di O.C., guineano, cl.1998, in Italia senza fissa dimora.

I militari dell’Arma hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva una dose di Hashish ad un occasionale acquirente.

Il guineano, alla vista dei carabinieri ha tentato di darsi alla fuga per le vie limitrofe, venendo però prontamente bloccato.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente del tipo Hashish del peso complessivo di gr. 8,00 circa, oltre alla somma di €30.00 ritenuta provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Marcianise (CE), a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

