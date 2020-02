Sospetto Coronavirus a S.Maria CV: è una donna tornata da Codogno. Pronto Soccorso blindato

SANTA MARIA CAPUA VETERE/NAPOLI – Una donna di 52 anni che era tornata da Codogno al casertano è stata sottoposta alle dovute verifiche su un eventuale contagio da Coronavirus. La signora, tornata dalla città della Lombardia, divenuta una sorta di nuovo “lazzaretto”, aveva accusato una forte febbre e si è voluta sottoporre ai test. Secondo alcune fonti, due sarebbero i casi monitorati in queste ore dall’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere. Il Sindaco del comune casertano, Antonio Mirra, ha reso noto quanto segue su Facebook:

“Sono attualmente in corso presso l’ospedale Cotugno di Napoli le verifiche sul tampone a cui è stata sottoposta una donna presso il pronto soccorso dell’Ospedale Melorio; si tratta di una persona di 52 anni non residente nella nostra città, la quale è in isolamento assistita da subito dal personale medico e paramedico. E’ stata intanto disposta la temporanea sospensione delle attività di pronto soccorso per ‘caso sospetto di Coronavirus’ in attesa della risposta che dovrebbe arrivare intorno alle 14.00. Resto in contatto continuo con la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero per il prossimo aggiornamento”.