Spacciano utilizzando un’auto abbandonata: 30enne in manette

POZZUOLI – A Pozzuoli i carabinieri della Stazione di Monteruscello hanno arrestato per detenzione di droga rosario ferro, 30enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari, durante un servizio anti-droga disposto dal comando provinciale di napoli, stavano percorrendo via Parini e hanno notato alcuni giovani che si avvicinavano frequentemente a un’auto in stato di abbandono e parcheggiata in un’area privata a bordo strada. Vicino all’auto c’erano due uomini tra cui ferro che – vedendo i carabinieri – si son dati alla fuga.

dopo un breve inseguimento a piedi i carabinieri hanno bloccato il 30enne di Pozzuoli mentre il complice è riuscito a fuggire. perquisito, ferro nascondeva nelle proprie tasche 65 grammi di marijuana: era contenuta in una busta di cellophane e lasciata sul sedile posteriore dell’auto per poi prenderne all’occorrenza la quantità da vendere.

L’altro uomo fuggito – coetaneo di ferro – è stato comunque riconosciuto dai carabinieri e quindi denunciato in stato di irreperibilità per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

L’auto è stata consegnata al proprietario mentre rosario ferro è stato tradotto in carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

