NAPOLI/MARANO/MUGNANO/MELITO/MARIGLIANO – Spaccio, contrabbando violazioni norme igieniche: 3 arresti, oltre 2 tonnellate di alimenti sequestrati. Continuano i controlli “alto impatto” dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli in città e provincia: 347 persone identificate, 134 i veicoli controllati, molti di questi sanzionati per violazioni al codice della strada. Nel quartiere Vasto, i militari della Compagnia Stella insieme a quelli del Reggimento Campania, del NAS e a personale ispettivo dell’A.S.L., hanno intensificato le ispezioni alle attività commerciali “etniche” della zona.

Sono 208 i chili di carne sequestrati in una macelleria gestita da un 58enne di origini nigeriane. Contestato lo stato di cattiva conservazione e la presenza di insetti e parassiti. Tra i dipendenti dell’attività anche un lavoratore “in nero”. Per il titolare una sanzione di 1800 euro.

Sequestro imponente anche in una macelleria islamica: oltre 1800 chili di alimenti privi di indicazioni sulla tracciabilità e in cattivo stato di conservazione. Pari a 3500 euro la multa notificata.

Due lavoratori in nero individuati anche in un bar gestito da due napoletani. Contestate carenze igieniche e assenza di tracciabilità degli alimenti in vendita per sanzioni pari a 13933 euro.

Per gli stessi illeciti applicate prescrizioni amministrative ad una paninoteca gestita da un cittadino di origini pakistane, ad un ristorante di cucina orientale e ad un’enoteca.

A Scampia arrestato per spaccio di stupefacenti Carmine Guarino, 44enne di Melito di Napoli già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione Quartiere 167 lo hanno sorpreso tra le palazzine del Lotto P di Via Colorni mentre cedeva 3 grammi di eroina a 2 “clienti”.

La droga è stata sequestrata, così come la somma contante di 44 euro che l’uomo teneva nelle tasche. Guarino è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

I due acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura.

I carabinieri della compagnia di Marano, invece, hanno denunciato 5 venditori di sigarette di contrabbando e sequestrato circa 10 chili di “bionde” prive del sigillo dei Monopoli di Stato.

455 pacchetti sequestrati tra i comuni di Melito, Marano e Mugnano che sul mercato nero avrebbero fruttato ricavi pari a 1500 euro.

I denunciati, tutti residenti nell’hinterland napoletano, erano già noti alle ffoo.

Sigarette di contrabbando sequestrate anche a Marigliano. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato Francesco Esposito, 37enne del rione Pontecitra già noto alle ffoo.

Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 996 pacchetti di tle privi del bollino dei Monopoli di Stato, per complessivi 19 chili.

Esposito è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

A Boscoreale, i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato per ricettazione e resistenza a p.u. Francesco Palumbo, 63enne del posto già noto alle ffoo. A bordo di una vettura risultata oggetto di furto, l’uomo è stato individuato grazie al sistema di allarme satellitare installato.

Hanno provato a fermarlo in Via Panoramica ma Palumbo non ha rispettato l’alt e si è dato alla fuga. Raggiunto dopo circa 2 chilometri è stato bloccato e arrestato. E’ ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

Controlli serrati anche nella penisola sorrentina. Particolare l’attenzione dedicata al fenomeno della vendita di alcolici a minorenni. Delle svariate attività controllate, nessuna è stata sanzionata e tutte vincolavano l’acquisto di alcolici all’esame del documento di identità. Ispezioni anche in 3 centri scommesse nei quali non sono stati trovati minorenni.

3 le persone segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti e 12 i grammi di marijuana complessivamente sequestrati.