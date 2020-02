Spaccio di droga al centro storico: beccato e arrestato pusher di 37 anni

By redazione

Già fu arrestato lo scorso anno per lo stesso reato

NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in Vico Croce Sant’Agostino un uomo che ha consegnato un involucro a una persona in cambio di una banconota e, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga.

I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato sequestrandogli 14 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 21 grammi e la somma di 20 euro, mentre l’acquirente è stato trovato in possesso della sostanza oggetto dello scambio avvenuto poco prima e sanzionato amministrativamente.

Ibrahim Makalo, 37enne del Gambia con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per aver violato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Napoli, emessa dal Tribunale di Napoli nel dicembre 2019 per lo stesso reato.

COMUNICATO STAMPA

