By Ciro De Liddo

Successo anche per la seconda puntata de “L’amica geniale 2”: 6,5 milioni di spettatori

ITALIA –Successo anche per la seconda puntata de “L’amica geniale 2”: 6,5 milioni di spettatori.

Ennesimo successo per la fiction evento “L’amica geniale – Storia del Nuovo Cognome”, trasmessa su Rai 1. Ieri sera sono andati in onda il terzo e il quarto episodio che come le puntate precedenti, hanno subito riscontrato il favore del pubblico.

La serie italiana in collaborazione con la HBO ha vinto, anche nella serata di ieri, la gara degli ascolti. Ha trionfato, infatti, con uno share pari 27,8% con una media di 6,5 milioni di spettatori. In particolare il terzo episodio intitolato “Scancellare”, ha ottenuto 6.842.000 spettatori (26,08%), mentre il quarto episodio “Il bacio”, 6.187.000 spettatori (30,28%).

In “Scancellare”, abbiamo assistito ad una Lila sempre più combattiva che riesce a modificare la sua foto in abito da sposa esposta nel negozio di scarpe aperto a Piazza Dei Martiri. Inoltre, inizia a lavorare nella nuova salumeria gestita dal marito, mostrando le sue abilità e la sua grande furbizia. Nel frattempo, Stefano Carracci continua a fare affari con i Solara. Svolta nell’episodio sarà una festa a casa della professoressa Galiani dove Lenù si reca accompagnata dall’amica di infanzia. Durante l’evento le due si scontrano mettendo in risalto le grandi differenza tra le due.

Nel quarto episodio “Il bacio”, invece, dopo il matrimonio di Rino e Pinuccia, organizzato velocemente perché la ragazza è incinta, Lenù accetta di accompagnare Lila e sua cognata in villeggiatura a Ischia. Le ragazze, qui, incontrano Nino Sarratore, di cui Lenù è da sempre innamorata. La vacanza avrà dei risvolti che segneranno per sempre la vita delle due protagoniste, mettendo a rischio l’amicizia che le lega. Infatti al termine della puntata Lila racconta all’amica di essersi baciata proprio con Nino.

Cosa succederà a questo punto? Per sapere come continuerà il racconto della storia tratta dal romanzo omonimo di Elena Ferrante, bisognerà aspettare la prossima puntata che andrà in onda sempre su Rai 1, lunedì 24 febbraio.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK