Taekwondo al Palazzetto dello Sport di Giugliano: domenica il Trofeo Dicearchia

By Antonio Galluccio

GIUGLIANO – Al via domenica 23 febbraio la terza edizione del Trofeo Dicearchia. Al Palazzetto dello Sport di Giugliano saranno circa 500 gli atleti in gara. Sulla scorta del successo degli scorsi eventi, stavolta i riflettori del Palasport si riaccendono per il Taekwondo, arte marziale coreana e disciplina olimpica.

Sui tatami del Palazzetto di Casacelle, si susseguiranno competizioni per la specialità Poomsae – forme – e gare di tipo individuale, in coppia sincronizzata, in trio sincronizzato.

Ci sarà poi la nuova ma già consolidata specialità del “Free Style” ovvero tecniche libere acrobatiche su base musicale.

Ancora più importante, è l’inserimento nelle categorie in gara degli atleti del Para Taekwondo, con la partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo.

Il trofeo Dicearchia che è attualmente uno degli eventi più importanti di tutto il sud Italia, è organizzato dalla Solaris Taekwondo Academy, diretta dal maestro Diego Funel, cintura nera V dan.

LA LOCANDINA DELLA MANIFESTAZIONE