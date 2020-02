By Gianluca Russo

Terra dei Fuochi, incendio tra due comuni: aria irrespirabile per i residenti

TRENTOLA DUCENTA/SAN MARCELLINO – Continuano i roghi nella cossidetta “Terra dei Fuochi”. In un momento in cui si parla dell’emergenza Coronavirus, nella nostra regione si continua a respirare area piena di diossina. L’ultima segnalazione riguarda quanto accaduto ieri sera intorno alle ore 21 al confine fra Trentola Ducenta e San Marcellino, in una zona densamente abitata. Qui c’è stato un enorme rogo tossico di materiali plastici, probabilmente partito dalle campagne circostanti. Il video, diffuso dalla pagina Facebook “Terra Nostrum Trentola Ducenta”, è stato registrato con un cellulare dal balcone di una delle abitazioni vicine.

