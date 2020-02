By redazione

La gara per la rimozione è partita tre mesi fa dopo il dissequestro e il sopralluogo dei tecnici

Terra dei fuochi, via alla bonifica dei siti abusivi

ARZANO – Terra dei fuochi: al via la bonifica dei siti abusivi. I commissari prefettizi contro gli “untori” dei rifiuti. Una grande opera di bonifica è stata messa in atto nella giornata di ieri grazie all’input commissari straordinari guidati dal vice prefetto Gabriella D’Orso e Maria Pia De Rosa.

Una vicenda partita nel 2018 durante l’amministrazione a guida Fiorella Esposito che determinò di fatto, oltre al sequestro dell’isola ecologica anche il successivo sequestro della discarica a cielo aperto. Una caterva di rifiuti frammisti a materassi, televisori, mobili, frigo, mattoni, indumenti e rifiuti speciali che inondavano l’esterno del campo sportivo in via Vittorio Emanuele.

La gara per la rimozione è partita tre mesi fa dopo il dissequestro e il sopralluogo dei tecnici avvenuto circa 15 giorni fa. Il Dirigente dell’area Ambiente Urbano ha dunque preparato gli atti relativi al servizio straordinario di raccolta e smaltimento dei rifiuti presenti. Dopo la bonifica l’ente municipale e l’ufficio tecnico e ambiente stanno predisponendo gli atti per la delimitazione dell’area e l’istallazione della pubblica illuminazione per scongiurare eventuali e ulteriori sversamenti. A piantonamento del sito la Polizia locale.

