Terrore nella notte a Sant’Antimo: bomba in banca distrugge vetrate delle abitazioni vicine

SANT’ANTIMO – Erano le 2:40 circa della scorsa notte quando una bomba è esplosa davanti all’ingresso della Banca Popolare di Ancora in corso Cardinale Verde.

La deflagrazione ha scosso tutti i residenti del posto ed è stata avvertita in tutta la cittadina. L’ordigno, probabilmente è stato usato per portare via lo sportello automatico del bancomat. Il colpo però non è riuscito.

L’esplosione è stata tanto forte da distruggere le vetrate di alcune abitazioni vicine. Anche in una casa dove in quel momento c’erano dei bambini a letto che hanno vissuto una autentica notte di terrore.

Le modalità usate dalla banda sembrano le stesse usate la scorsa settimana a Giugliano, quando una bomba fu fatta esplodere alla banca Popolare di Novara in corso Campano. Anche in quel caso il colpo non è andato a segno ed anche in quel caso l’esplosione fu tanto forte da crepare i vetri dei negozi vicini.

Sull’assalto di questa notte alla banca popolare di Ancona indagano i carabinieri della tenenza di Sant’Antimo che giunti sul posto hanno effettuato tutti i rilievi e stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza di cui è dotata la filiale.