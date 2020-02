Torna in Campania dalla zona rossa del Coronavirus: operaio messo in quarantena dal sindaco

POLLA – Rocco Giuliano, sindaco della cittadina della provincia di Salerno, con apposita ordinanza ha disposto che un cittadino e l’intero suo nucleo familiare rispettino la quarantena di almeno 15 giorni per precauzione.

Il giovane è stato di recente in una zona focolaio del virus per la quale sono scattate le zone interdittive in entrata ed uscita (Zona del Lodigiano: Ospedaletto Lodigiano e Turano Lodigiano). Il sindaco invita in suo concittadino «che presenta stati febbrili come lui stesso ha riferito, a prendere contatti con le autorità sanitarie competenti, al fine che venga verificato il suo perfetto stato di salute e della sua stretta cerchia familiare per avviare la profilassi necessaria». È fatto divieto inoltre di «allontanarsi dalla propria abitazione per almeno 15 giorni e di avere contatti con altre persone».