Tragedia a Casoria: studente muore per sospetta meningite

CASORIA – Tragedia a Casoria nella giornata di oggi: un ragazzo è deceduto per circostanze ancora da definire. La vittima frequentava l’Istituto Torrente, sito in città. Si tratterebbe di una morte per meningite, in quanto il giovane sarebbe deceduto presso l’ospedale Cotugno.

Come riporta “Nano Tv”, la notizia si sta diffondendo velocemente sui social, creando forte allarmismo: secondo alcuni genitori dei ragazzi che frequentano la scuola, le cause sarebbero legate a meningite.

Prontamente è stato contattato il Dirigente Scolastico dell’Istituto che ha così dichiarato: “Dopo esser stati avvisati dai genitori, ci siamo subito attivati con l’ASL Napoli 2 Nord per mettere in campo tutte le iniziative che si mettono in campo in questo caso. L’ASL era a conoscenza di questo caso, perché come avviene in questi casi, l’Ospedale Cotugno avvisa l’Azienda Sanitaria Locale di competenza. Quando si tratta di meningite virale, non sono previsti protocolli di sicurezza. Però ho voluto che i medici dell’ASL presenziassero domani (martedì) a scuola per rassicurare tutti i genitori su questo caso”.

