Tragedia ad Afragola, uomo trovato morto in casa: la scoperta da parte di un vicino

AFRAGOLA – Dramma della solitudine nel pomeriggio di ieri ad Afragola. Un uomo è stato trovato morto, impiccato, all’interno della sua abitazione in via Calabria. Il corpo, come riportato da nanotv.it, è stato rinvenuto da un inquilino della palazzina dove la vittima abitava da solo da alcuni mesi. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato trovato nel primo pomeriggio. Sul posto sono giunti i Carabinieri e la Polizia di Afragola, inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Il magistrato di turno non ha disposto il sequestro della salma che è stata affidata ai familiari. L’uomo pare fosse separato con figli e da alcuni mesi viveva da solo.

