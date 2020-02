Tragedia all’UCI Cinema: oggi l’ultimo saluto ad Angelo stroncato da un malore a 25 anni

ARZANO – Si celebreranno questo pomeriggio, alle ore 16, i funerali del giovane Angelo De Rosa. Il 25enne si era sentito male nella notte tra giovedì e venerdì scorso, mentre con i suoi amici stava trascorrendo una tranquilla serata all’UCI Cinema di Casoria.

Angelo si trovava in pista per ballare latinoamericano, quando improvvisamente ha perso conoscenza. Sul posto anche i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare la more, tra le probabili cause del decesso ci sarebbe quella dell’arresto cardiaco.

L’intera città è sotto choc. Tantissime persone si sono recate già in questi giorni a casa del defunto per stringersi attorno alla famiglia.

