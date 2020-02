Tragedia in autostrada: Emanuele sbanda con la sua auto e muore a 24 anni

SICILIA – Si chiamava Emanuele Gaglio il giovane morto questa mattina sull’autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo. Aveva 24 anni. E’ morto in seguito ad un grave incidente che si è verificato all’altezza dello svincolo di Gallitello, nel Trapanese. Il giovane, un impiantista originario di Montelepre (Pa), ha perso la vita dopo che la sua Fiat Panda è uscita fuori strada per causa ancora da accertare. L’auto si è schiantata e per il 24enne non c’è stato nulla da fare. Sulla vettura c’era un altro ragazzo che è stato ricoverato all’ospedale di Alcamo, non sarebbe in pericolo di vita.

La polizia stradale di Castelvetrano ha eseguito i rilievi e ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto guidata dal 24enne mentre procedeva in direzione di Mazara del Vallo avrebbe preso in pieno dei cunei persi da un autoarticolato e si sarebbe ribaltata.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al giovane. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

“Non mi poteva arrivare notizia peggiore amico mio – si legge sul suo profilo Facebook – ancora resto incredulo te ne sei andato così all’improvviso Riposa in pace ti voglio ricordare sempre col tuo sorriso così ti voglio bene Emanuele Gaglio”.

A commentare la vicenda anche il sindaco di Montelepre Maria Rita Crisci, vicina al padre del giovane, dipendente del Comune.

“Sono affranta ed incredula per questa terribile notizia che ho appreso da qualche ora. Insieme, amministratori e dipendenti comunali – scrive -, abbiamo sperato fino all’ultimo che non fosse vero, ma inesorabile è arrivata conferma che il giovanissimo monteleprino Emanuele Gaglio è morto per un incidente stradale mentre si recava a lavoro. Una giovane vita spezzata troppo presto. Una famiglia distrutta. Ci stringiamo tutti intorno al dipendente comunale Sig. Gaglio Giuseppe alla moglie e agli altri figli per la immane tragedia che li ha travolti.