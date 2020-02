By redazione

Tragedia in campagna: agricoltore muore mentre è alla guida del suo trattore

SESSA AURUNCA (CE) – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi nel casertano, a Sessa Aurunca. Un agricoltore è stato infatti trovato morto intorno alle 14:30 nella frazione Lauro. L’uomo era alla guida del suo trattore quando sarebbe stato colpito fatalmente da un malore.

Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Tra le ipotesi c’è quella che l’agricoltore non sia riuscito a dare l’allarme. Sull’episodio indagano i Carabinieri

FONTE: EDIZIONECASERTA.IT