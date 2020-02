By Alessandra Chianese

Grande dolore tra coloro che la conoscevano: amici e familiari la ricordano come una guerriera

Tragedia in Campania: Rosemary muore a 16 anni

CAMPANIA – Lutto in Campania per la morte di Rosemary Manilia, 16enne, di Montesano sulla Marcellana, paese sito nel Cilento. La ragazza è deceduta presso l’ospedale Cotugno nella giornata di ieri, mercoledì 26 febbraio: soffriva di una malattia sin da quando era piccola.

Proclamato il lutto cittadino dal sindaco della città. Grande dolore tra coloro che la conoscevano: amici e familiari la ricordano come una guerriera, che fino all’ultimo istante della propria vita ha lottato per cercare di vincere la sua battaglia. Diversi i post apparsi sui social per ricordare la 16enne; tra questi, spiccano alcuni molto commoventi tra cui quello di Salvatore, che scrive: “Non possiamo mai accettare certe notizie che ci feriscono al cuore.Il Paradiso oggi accoglie un altro piccolo Angelo che ha fatto innamorare tutti coloro l’hanno conosciuta, Rosemary. Che Dio possa dare la forza di continuare ai suoi splendidi genitori, Giuseppe Manilia e Rosita Costa”.

