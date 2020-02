Tragedia in città: Massimo muore a 37 anni, tra poco i funerali

MONDRAGONE – Tragedia a Mondragone. Massimo Delle Donne, 37 anni, è morto all’improvviso nell’abitazione dove viveva in via Vecchia Starza. Il decesso, che al momento non ha spiegazioni note, ha suscitato grande sgomento nella città del litorale domitio dove Massimo era conosciuto e benvoluto. In tanti in queste ore si stanno stringendo intorno alle sorelle e il fratello, colpiti da questo tremendo lutto. I funerali saranno celebrati oggi alle 10.30 nella chiesa di San Nicola, a Mondragone.

