By redazione

L’uomo era stimato e ben voluto da tutti in città. Da stabilire la data dei funerali

Tragedia in città: uomo trovato morto in casa

MARCIANISE – Tragedia in città. Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all’interno della sua casa in via Campania, nei pressi della stazione ferroviaria di Marcianise.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 di Marcianise: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. A stroncare la vita al 50enne potrebbe essere stato un arresto cardiocircolatorio.

L’uomo era stimato e ben voluto da tutti in città. Da stabilire la data dei funerali.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui