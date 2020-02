By Gianluca Russo

Per questo triste evento, l’amministrazione comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino nella giornata di domani

Tragedia in paese: Antonio muore a 28 anni dopo una banale operazione

COLLE SANNITA (BN) – Si era recato in una clinica per una banale operazione: l’asportazione di una cisti. Antonio Pagnano, 28 anni, ha però perso la vita. E’ accaduto questa mattina a Benevento. Il ragazzo era di un paese della provincia, Colle Sanita, era amato e conosciuto da tutti.

Dopo l’intervento, il ragazzo è stato trasferito all’ospedale San Pio di Benevento, dove è stato ricoverato e dove, questa mattina, ha perso la vita. Per questo triste evento, l’amministrazione comunale – guidata dal sindaco Michele Iapozzuto – ha deciso di proclamare il lutto cittadino nella giornata di domani, giovedì 6 febbraio, per dimostrare ala famiglia la vicinanza e la solidarietà dell’intera cittadinanza per la grave perdita.

“All’annuncio della funesta notizia – si legge nel provvedimento del Comune di Colle Sannita – il senso di smarrimento e di sgomento ha pervaso tutta la nostra comunità e il profondo dolore della famiglia è diventato dolore di tutta la collettività”.

I funerali sono fissati per domani alle 15 nella Chiesa di Santa Maria della Libera. Per l’occasione, il primo cittadino ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere listate a lutto nella Casa Comunale e negli altri edifici pubblici, la sospensione di ogni attività lavorativa in tutti gli edifici pubblici, dalle 15 e fino a conclusione della cerimonia funebre; la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle saracinesche dalle 15 alla fine delle esequie.

E’ stato deciso, infine, anche il divieto, per l’intera giornata, di porre in essere attività ludiche e ricreative e ogni altro comportamento che contrasti con il decoro urbano e con il carattere luttuoso della cerimonia.

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI