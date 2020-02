Tragedia nel napoletano: Pasquale muore a 40 anni in un incidente

BRUSCIANO – Tragedia a Brusciano, in provincia di Napoli: un 40enne è deceduto in seguito a un incidente stradale, avvenuto mentre si trovava a bordo della propria moto. La vittima si chiamava Pasquale Marino, deceduto a causa delle ferite riportate a causa dello schianto. Inutili i tentativi di soccorso.

Sui fatti sono in corso le indagini da parte dei carabinieri: il sinistro fatale si è verificato lungo via Nazionale delle Puglie quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo.

Lacrime e dolore tra i familiari e conoscenti del 40enne: Pasquale lascia un figlio piccolo.

