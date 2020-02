Tragedia nel napoletano: Raffaele muore nell’intervallo di una partita di calcio tra amici

By Gianluca Russo

E’ stato ritrovato senza vita, in accappatoio, dai compagni di squadra

SANT’ANTONIO ABATE- Tragedia a Sant’Antonio Abate ieri sera dove un giovane calciatore è morto per un infarto nell’intervallo della partita di calcio che stava disputando con i suoi amici. Il suo nome era Raffaele Costieri. L’uomo era sposato ed aveva due figli. Costieri era originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e faceva l’elettricista. E’ stato ritrovato senza vita, in accappatoio, dai compagni di squadra, dai quali era molto amato.

La notizia è stata diffusa dal sito mn24.it

