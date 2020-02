Tragedia sfiorata in cella, detenuto minorenne tenta di suicidarsi bevendo ammorbidente

BENEVENTO – Tragedia sfiorata nel carcere minorile di Airola. Il ragazzo ha tentato il suicidio bevendo l’ammorbidente del bucato.

A divulgare la notizia è stato il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. Il segretario generale, Donato Capece, ha così spiegato quanto accaduto: “La Polizia Penitenziaria ha slavato dal gesto inconsulto un detenuto del Napoletano che aveva ingerito dell’ammorbidente del bucato. Il pronto intervento dei poliziotti penitenziari, che hanno posto in essere al meglio le manovre di primo soccorso, hanno salvato la vita al ragazzo. Gli agenti lo hanno fatto vomitare, consentendo così di sputare tutto ciò che aveva bevuto. Successivamente è intervenuta la Guardia media e, per precauzione, il detenuto è stato portato al Pronto soccorso di Benevento. Il personale in servizio, dunque, ha prontamente sventavo il grave atto posto in essere con grande professionalità , strappando da morte certa il detenuto”.

