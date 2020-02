Tragedia sull’Alta Velocità, il treno deragliato era diretto a Napoli e Salerno. Due morti e tanti feriti

LODI – Treno deragliato sulla linea Alta Velocità in provincia di Lodi. Il bilancio è di due morti e decine di feriti. L’incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Livraga: il treno 9595 Milano-Salerno è deragliato e due vagoni si sono ribaltati. Le due vittime sono ferrovieri. In un primo momento uno dei due risultava disperso. Tutti feriti in modo non grave i 28 passeggeri a bordo (oltre al personale viaggiante di Trenitalia). Il 9595 Milano-Salerno è il primo treno del mattino, partito dalla stazione Centrale del capoluogo lombardo alle 5.10.

I feriti sono due codici gialli e 25 codici verdi: questo il bilancio definitivo dell’incidente fatto dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Sono stati tutti trasportati negli ospedali più prossimi «ma non ho la mappa precisa», ha detto Borrelli a Sky. «si sono mosse tutte le forze possibili. Non ho elementi ulteriori riguardanti le cause dell’incidente», ha concluso. Il ferito in condizioni più gravi è un pulitore delle ferrovie, quelli che si trovano generalmente a bordo dei treni Av a disposizione dei passeggeri. «Poteva essere una carneficina», ha detto il prefetto di Lodi Marcello Cardona.

