By Giovanna Iazzetta

Tragico incidente all’alba, tir travolge auto: ragazza in ospedale

CASERTA – Tragico incidente questa notte, auto travolta da camion. Erano passate appena l’una di notte, quando una utilitaria con alla guida una ragazza è stata travolta da un camion.

L’incidete è avvenuto lungo la direzione Benevento. Tra le probabili cause dell’incidente potrebbe esserci l’asfalto bagnato a seguito della pioggia caduta durante la notte. Stando ad una prima ricostruzione pare che sia stato proprio il tir a perdere l’aderenza e a scivolare, anche se la dinamica è ancora in fase di accertamento. Sul posto anche i soccorsi che hanno trasportato la giovane in ospedale .

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui