Tragico incidente all’alba: un morto ed un ferito grave, erano padre e figlio

ROMA – Tragedia all’alba del 14 febbraio, a Settecamini, dove a causa di un incidente stradale nella periferia est di Roma un uomo è morto mentre il figlio è rimasto gravemente ferito. Lo scontro è avvenuto in via Tiburtina 1494, in direzione Tivoli, alle 5 del mattino tra un autoarticolato e una Volkswagen Sharan.

Sul posto, immediatamente allertati, sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale dei gruppi Casilina e Tiburtino, i vigili del fuoco ed il personale medico del 118.

Fatale l’impatto per il conducente della Volkswagen, un uomo di 57 anni nato in Marocco deceduto sul colpo. Grave, invece, il figlio della vittima seduto sul lato passeggero è stato trasportato in codice rosso al Sandro Pertini: si tratta di un 28enne, anche lui nato in Marocco.

Da chiarire le cause del sinistro mortale. Il conducente del mezzo pesante, un 69enne italiano, sarà sottoposto ai test di alcol e droga come da prassi in questi casi.

Per permettere i rilievi scientifici, la Polizia Locale ha temporaneamente la strada tra via Marco Simone e via Casal Bianco nei due sensi di marcia. Deviazioni che hanno causato code da via Tenuta del Cavaliere verso Roma congestionando il traffico in tutta la zona.

