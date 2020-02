Tragico incidente in tangenziale: dopo il centauro muore anche la fidanzata

La ragazza era stata soccorsa d’urgenza e trasportata in ospedale con un codice rosso a causa dei gravissimi traumi riportati in tutto il corpo

NAPOLI – Non ce l’ha fatta la seconda vittima dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato, tra Capodichino e la tangenziale. Lo schianto che ha provocato la morte di un giovane centauro, dopo l’impatto contro il guard rail, ha causato la morte anche la morte della passeggera, deceduta domenica notte all’ospedale Cardarelli.

La ragazza era stata soccorsa d’urgenza e trasportata in ospedale con un codice rosso a causa dei gravissimi traumi riportati in tutto il corpo. I sanitari avevano immediatamente sottoposto la giovane ad una serie di operazioni chirurgiche per salvarle la vita ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

I due ragazzi avevano perso il controllo della moto nel tratto compreso tra la diramazione Capodichino e la Tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli.

